De paardenwereld heeft Deurne weer gevonden: eerste dressuurwedstrijden bij Green Valley Estate

DEURNE – Als vanouds rijden ruiters en amazones af en aan over het buitenterrein. In de foyer zijn de tafeltjes bezet. In The Green Valley Estate in Deurne, voorheen Hippisch Centrum, werd dit weekend voor het eerst sinds de overname door de familie Van den Eijnden een officieel evenement gehouden.

Met de Brabantse kampioenschappen dressuur voor paarden werd de aftrap gegeven. En volgend weekend zijn de pony's aan de beurt. Regiovoorzitter Jacques van der Harst van de KNHS is blij met de opening van The Green Valley Estate. ,,We waren op zoek naar een locatie voor de dressuurwedstrijden. Toen we hoorden dat Deurne weer open ging, zijn we gelijk gaan kijken.”

Quote Het was een belevenis om hier te rijden Micky Schelstraete, Amazone

Hij is vol lof: ,,Er zijn prima pistes en de horeca is open. Brabant is met Gelderland toonaangevend in de paardensport. Het is een groeiende business, ook vanuit de jeugd groeit de belangstelling voor de sport. Goed dat we deze locatie erbij hebben.”

Vijf minuten

Op de pistes in de Zandboshal en de Prins Bernhardhal rijden ruiters en amazones hun dressuurproeven. Een van hen is Arthur van Rooij. Zijn veertienjarige dochter Sofie is mee als toeschouwer, zij mag komend weekend aan de bak. Dressuur is voor haar een bewuste keuze: ,,In vijf minuten krijg je de kans om te laten zien wat je kunt. Je hebt het helemaal zelf in de hand, samen met je paard.”

Lees onder de foto dat een 21ste plaats ook tot tevredenheid leidt

Volledig scherm De horeca © Rene Manders/DCI Media

Intussen verlaat de zeventienjarige Micky Schelstraete de piste. De jonge amazone heeft haar sporen al ruimschoots verdiend op nationale en internationale (jeugd)wedstrijden. ,,Het ging goed”, zegt ze met een tevreden blik in haar ogen. ,,Het was een belevenis om hier te rijden. Zelf kende ik de locatie niet, maar mijn moeder is hier in het verleden naar school gegaan.”

Pistes zijn top

Even later vertelt de twintigjarige Mille Kersten uit Oeffelt vol trots over haar proef in de klasse Z2. ,,Ik ben 21ste geworden, maar het ging heel goed. De pistes zijn top. Voor het inrijden had ik wel graag wat meer ruimte gehad, het was best druk. Misschien omdat ik als laatste aan de beurt was.”

Haar begeleidster vindt het een mooie prestatie. ,,Ze moet het hebben van de lessen bij de plaatselijke ponyclub. Die zijn de afgelopen jaren amper doorgegaan. Dan is het knap dat je hier mag rijden tegen deelnemers op EK-niveau.”

Quote We zijn trots dat deze belangrij­ke kampioen­schap­pen hier plaatsvin­den Frank Laenen , Manager van The Green Valley Estate

Drie meisjes zijn samen met hun moeder uit Overloon gekomen om naar de verrichtingen van hun instructrice Lonneke de Bruijn te kijken. Lieke, Renske en Vera genieten zichtbaar van de bedrijvigheid om hen heen. ‘Paarden kijken is leuk’, aldus het drietal.

Restaurant met uitzicht op buitenring

Op het terrein van The Green Valley Estate wordt intussen volop gewerkt. Er is een nieuwe buitenring met een afmeting van 80x110 meter. Daarnaast leggen ze nog een grote parkeerplaats aan. Ook komt er een restaurant met uitzicht op de buitenring.

Manager Frank Laenen van The Green Valley Estate: ,,In april worden de Nederlandse kampioenschappen Springen in Deurne gehouden en daarna volgen internationale wedstrijden. We zijn trots dat deze belangrijke kampioenschappen hier plaatsvinden. De paardensportwereld heeft de weg naar Deurne weer gevonden.”

Volledig scherm Jong en oud bij de eerste wedstrijden sinds lange tijd. © Rene Manders/DCI Media