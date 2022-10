De pastoors en kapelaans van Someren ‘zijn weer in ons midden’, dankzij Trudo en Frans

Bedrijfje in Afrika en speciale telefoons: zwagers van Eindhoven­se bende bleven jarenlang onder de radar

EINDHOVEN - Een duik in het verleden van de opgepakte mannen in het grote drugsonderzoek in Eindhoven leidt naar een Afrikaanse eilandenstaat en xtc-transporten naar Barcelona. Wat verder opvalt: als het inderdaad gaat om kopstukken uit de drugswereld, dan wisten ze jaren onder de radar te blijven.

6:00