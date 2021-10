De Peel is na brand groen door ‘verkeerde’ planten

GRIENDTSVEEN/HELENAVEEN - De Peel kleurt anderhalf jaar na de brand weer groen dankzij planten die niet in het hoogveen thuishoren. Dat is mooi, maar baart ook zorgen.

De grote Peelbrand slokte in april 2020 circa 710 hectare hoogveen op. Een zwartgeblakerd, kaal landschap bleef achter. Anderhalf jaar later heeft de natuur de verschroeide aarde teruggeëist. Het zwarte maanlandschap waar nog maanden na de brand rookpluimen uit opstegen en waar het veen ondergronds nog lang nasmeulde, is weer helemaal begroeid.

Quote Eigenlijk kun je conclude­ren: hoe natter de natuur, hoe brandveili­ger. Natte natuur brandt niet” Lieke Verhoeven, Staatsbosbeheer

Er is niet alleen het gewenste veenmos terug, maar vooral ook adelaarsvarens en pijpestro. Eigenlijk staan alleen de door brand aangetaste bomen er nog kaal en deels zwart bij. Maar dat is niet erg, zegt boswachter Lieke Verhoeven. „In een hoogveengebied horen niet veel bomen te staan. De natuur ruimt de zwartgeblakerde takken en stronken zelf wel op. Alleen op plekken waar de verbrande bomen gevaarlijke situaties opleveren, worden ze opgeruimd.”

Op zich is het prachtig om te zien dat planten en dieren zo snel na het inferno terug zijn in De Peel. In menig nest liggen alweer jonkies van de gladde slang. „Een paar weken na de brand zagen we een reekalf in het gebied”, zegt Verhoeven.

Pijpestro past niet

Maar dat juist adelaarsvaren en pijpestro na de brand weelderig zijn gaan groeien, ziet Staatsbosbeheer met lede ogen aan. Die horen niet zo dominant te zijn in een hoogveengebied. Hoogveen is voedselarme, natte natuur. Pijpestro en adelaarsvaren passen daar niet in.

Verhoeven: „Toen de brand uitbrak, was de natuur erg droog. De adelaarsvaren en het pijpestro, die toen in mindere mate in De Peel stonden, konden als brandstof voor het vuur dienen. Na de brand was dat ook goed te zien. Hoge delen van De Peel met pijpestro, adelaarsvaren en bomen waren compleet weggebrand. De lagere, natte stukken met veenmos, dat water als een spons vasthoudt, waren zelfs net na de brand nog groen. Eigenlijk kun je concluderen: hoe natter de natuur, hoe brandveiliger. Natte natuur brandt niet. In die zin heeft de brand laten zien dat projecten als Leegveld, onder meer bedoeld om water in het hoogveen vast te houden, zinvol zijn.”

Het tij keren

Met extra maaien en begrazing door schapen probeert Staatsbosbeheer het tij te keren. De ongewenste soorten zijn deels dominant geworden doordat de wind de voedselrijke as over De Peel heeft verspreid. Ook is er geblust met voedselrijk water uit het kanaal. Verhoeven: „Het is uit den boze om voedselrijk water in een hoogveengebied te brengen. Maar nood breekt wet. Die brand moest uit.”