De Peel kan 2 ton meer steken in digitaal volwassen worden van lokale bedrijven

Het geld is vooral bestemd om bedrijven in het mkb te ondersteunen die nog niet of nauwelijks op de digitale snelweg komen. ,,Het belang van digitalisering van de bedrijfsprocessen is tijdens de coronacrisis de afgelopen periode duidelijk gebleken,” meldt een woordvoerder van het Innovatiehuis. ,,In sommige branches was het zelfs alleen maar via digitale wegen mogelijk om contact met klanten te leggen.”