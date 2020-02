De Peelpioniers uit Someren zoekt tientallen jonge acteurs voor derde lokale film

SOMEREN -Enkele duizenden bezoekers kwamen al af op de eerste twee lokale films van De Peelpioniers uit Someren. Dat succes krijgt een vervolg met een derde film die gaat over het thema pesten. Een samenwerking met filmmaker Joop Kessels uit Heeze. ‘Wending’ is volgens Geert Bukkems van De Peelpioniers een aangrijpende film over pesten op de middelbare school en de impact die het heeft op kinderen en hun omgeving. Het verhaal is grotendeels gebaseerd op de ervaringen van kinderen die zelf mikpunt van spot waren.

De Somerense creatievelingen werken voor de nieuwste productie samen met stichting Boyds Dream. Heezenaar Joop Kessels is de bedenker van het geheel. Hij wordt al jarenlang aangegrepen door de heftige verhalen over pesten. Wending gaat over Max en Floor. Zij zitten samen in een klas waarin veel gebeurt. Floor wordt steeds meer het slachtoffer van pesterijen en Max lijkt er ook een rol in te hebben.

Jongeren met filmdroom

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar acteurs in alle leeftijden. De meeste rollen zijn voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Ervaring in de filmbranche is volgens Bukkems meegenomen, maar geen vereiste. ,,We zijn vooral op zoek naar mensen met passie. We willen mensen met filmdromen de kans bieden om ervaring op te doen in die wereld”, aldus Bukkems. ,,We hebben zo’n twintig rollen met tekst. Verder zoeken we ook heel veel figuranten. Het speelt zich af op een middelbare school en die moet wel goed gevuld zijn.” Verder zoekt De Peelpioniers naar liefhebbers die willen meewerken bij de productie van de film.