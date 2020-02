De Pierewaaiers maken er in Bakel een groot feest van

Breien voor kinderen kost Mia Koster minder wol

11:59 SOMEREN-EIND - In Someren Eind is in De Einder een Breicafé gestart en Mia Koster(82) was erbij. Zij heeft haar hele leven gebreid. ,,Van ons moeder geleerd en nooit meer afgeleerd, nu brei ik nog alleen kleine spulletjes voor weeskinderen in Roemenië.”