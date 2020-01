De pijn door wat was weggestopt: Bakelse ex-militair zet zijn therapie op papier

Uniek onderzoek naar drugsge­bruik in Oost-Bra­bant: ‘Op festivals kijkt niemand ervan op, maar het is niet normaal’

8:25 SOMEREN/EINDHOVEN - Een uniek onderzoek moet in kaart brengen hoeveel en hoe vaak in Oost-Brabant drugs wordt gebruikt. Het is de eerste stap in de strijd van álle 38 gemeenten in de regio tegen drugsgebruik.