De Plak viert het jubileum met een mega-creatie: ‘Maar we zijn altijd op tijd klaar voor de eerste optocht’

SOMEREN-EIND - Buurtschap De Plak in Someren –Eind heeft vanaf eind jaren 50 deelgenomen aan de optocht in het dorp. Elf jaar geleden is een aantal jongeren uit ’t Eind en omgeving begonnen met het bouwen van wat grotere wagens voor deelname aan optochten in de regio, sinds 2017 in een nishut in de Diepenhoek.

,,Onder de naam De Plak bouwen we dit jaar een wagengroep van 44 meter lang met als hoogste punt 9 meter. De meesten van onze groep hebben het vak van wagenbouwer geleerd bij de buurten in ’t Eind. Niet alleen het bouwen maar ook het fanatieke enthousiasme van onze bouwers komt daar vandaan.” Zegt bouwer en voorzitter Ruud van de Voort (25).

Er wordt begonnen met een aantal schetsen van het idee dat door de werkgroep is bedacht. ,,Maar eerst wordt het spel en de interactie met het publiek besproken door onze deelnemers. Daarna wordt de tekening gemaakt met de juiste maatvoering en er wordt rekening gehouden met een aantal belangrijke punten zoals de hoogte van de viaducten in verband met deelname aan de optochten in Maarheeze, Budel, Asten, ’t Eind, Maasmechelen en Karvanstal. Met die vele verplaatsingen is het belangrijk dat er een snelle demontage mogelijk is van de poppen en delen van de wagen’’, zegt bouwer Jeroen Vinken (28).”

Supertrots

Hij vervolgt: ,,Door de enorme lengte van de wagengroep, waarmee wij door de straten trekken kunnen we niets aan het toeval overlaten. In twee scherpe bochten zijn wij met twee aan elkaar gekoppelde vrachtwagens een paar keer zonder problemen doorgereden. Toen we dat wisten zijn we begonnen met de bouw.”

Quote De carnavals­wa­gens die wij bouwen kosten handenvol geld Jeroen Vinken

,,Wij zijn supertrots op de nishut van 200 vierkante meter waarin gewerkt kan worden. We hebben die voor een zacht prijsje kunnen kopen en bij een bevriende agrariër op een voormalige maisplak mogen plaatsen met vergunning van de gemeente’’, zegt bouwer Rowan Leenen (26). ,,We hebben de vloer met stenen beklinkerd en de nishut goed geïsoleerd en gezellig aangekleed met foto’s van alle door ons gebouwde wagens én er is nog ruimte voor de creatie van 2023.”

,,Zonder de medewerking van velen was onze grote hobby niet mogelijk geweest, daar zijn wij die mensen dankbaar voor. De carnavalswagens die wij bouwen kosten handenvol geld. Vooral het start- en prijzengeld van al die optochten en verhuur en verkoop van delen maakt het mogelijk dat wij elk jaar duizenden mensen kunnen laten genieten van onze creaties en wij van hun applaus en complimenten.

Vooruitkijken

Ruud kijkt alweer vooruit. ,,Na het afbreken en opruimen van de nishut wordt het even rustig voor de wagenbouwers, maar dat duurt niet lang. In september beginnen we weer te bouwen, eerst twee of drie dagen in de week. Richting carnaval wordt de kerstvakantie gebruikt en indien nodig wordt het tempo opgeschroefd naar zeven dagen in de week. Er is nog nooit paniek geweest, we zijn nog altijd op tijd geweest voor onze eerste optocht, die is elk jaar in Maarheeze.”

Maar eerst komen nog de optochten van 2023 én het 11-jarig jubileumfeest in een grote tent op een veld van SSE, daar kan iedereen op 10 december vanaf 18.30 uur de bouwers komen feliciteren en daarna feesten. De entree is gratis.