De polonaise is dood, lang leve de sensuele polonaise

Franken: ,,Mensen pikten het op tot ver boven de rivieren. Op een gegeven moment hadden we vierduizend gegadigden. Dat past bij lange na niet in het café." Franken is bovenal bij met alle aandacht. 'Op d'n tocht' omarmt al 25 jaar alle aspecten van het traditionele carnavalsfeest, en de polonaise is daar onlosmakelijk mee verbonden. ,,Maar de laatste jaren zie je een terugval", zegt Franken. ,,Wij dachten aan een wederopstanding, een polonaise 2.0." Dat werd dus de sensuele polonaise. De oproep op Facebook spreekt onder meer van 'een hand die zachtjes vastgehouden wordt of streelt' of een 'vriendelijk likje in de nek'.