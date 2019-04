De poort kreeg een slot en toen waren de rapen gaar: Rijdende Rechter in Deurne voor ruzie op moestuinencomplex

Museum Neerkant wil naar kerk verhuizen

7:00 NEERKANT - Techniek met ’n Ziel wil zich met een grotere collectie vestigen in de Sint Willibrorduskerk. Of de kerk dan volledig sluit is nog ongewis. Als het allemaal rondkomt, wil Henk Joosten op de vrijkomende museumlocatie aan de Dorpsstraat dertien studio’s of appartementen bouwen.