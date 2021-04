De Raad van Bestuur moest er eerst uit, maar toen had Lijanne de perfecte locatie voor haar hospice

Het verhaal gaat als volgt: sinds 2008 betrok hospice De Populier een gang op de eerste etage van zorgcentrum Mariëngaarde in Aarle-Rixtel. Ze hadden er de beschikking over zes bedden voor terminaal zieke patiënten. ,,We hadden veel wachtende mensen en als de nood aan de man was richtte ik mijn eigen kantoorkamer in als zevende plek. Het dagelijks bestuur van De Zorgboog vroeg mij: wat doe je nou? Ik legde uit dat voor onze doelgroep een wachtlijst niet wenselijk is. Zo lang hebben ze vaak niet meer te leven. Vervolgens kreeg ik de opdracht op zoek te gaan naar een passend gebouw in deze regio. Een tijdje later vroegen ze me: ‘En, heb je wat gevonden?'. Ik antwoordde: ‘Ja, dat heb ik. Jullie kantoor.’”