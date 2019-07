De Reddingsklos aan de slag op Prinsenmeer in Ommel

OMMEL - Reddingsbrigade De Reddingsklos uit Helmond gaat toezicht houden op de tien hectare grote recreatieplas op park Prinsenmeer in Ommel. De samenwerking met Oostappen gaat in eerste instantie over 2019 en wordt daarna geëvalueerd.