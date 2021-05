De Rips blij met bouwplan 43 huizen, met name voor eigen jeugd

DE RIPS - Champagne gaat het budget van het Dorpsoverleg in De Rips te boven. Maar dat de leden van het overleg straks het glas gaan heffen als het plan voor de bouw van 43 nieuwe woningen in het Peeldorp eindelijk rond is, dat staat vast voor Ton Gerrits.

,,Het is een enorm belangrijke stap voor het behoud van de levendigheid van ons dorp", zegt de voorzitter van het Dorpsoverleg. ,,We hebben hier jaren voor gevochten en eindelijk is het dan zo ver. Dat we daar erg blij mee zijn, is eigenlijk een understatement.”

Weliswaar moet de gemeenteraad van Gemert-Bakel nog instemmen met de wijziging van het bestemmingsplan die de bouw van de nieuwe huizen mogelijk maakt. Maar de verwachting is dat die noodzakelijke wijziging van agrarische grond in bouwgrond later deze maand niet op bezwaren zal stuiten.

Al tien jaar bezig

,,We zijn hier misschien al wel tien jaar mee bezig", blikt Gerrits desgevraagd terug. ,,Zo lang is de grond aan de Paterslaan waar de woningen moeten komen ook al in het bezit van de gemeente. Aanvankelijk lukte het de gemeente om uiteenlopende redenen niet om de bestemming te wijzigen. Later gooide de economische crisis roet in het eten.”

Maar nu is het dan toch zo ver. Aan de oostrand van de Paterslaan is op bijna twee hectare grond - ten zuiden van sportpark De Blaarpeel - ruimte voor 43 woningen. Het gaat dan om zowel koop- als huurwoningen en om planmatige bouw en vrije sector. De bedoeling is dat de bouw direct aan de kant van de Paterslaan begint en dat er daarna in oostelijke richting verder wordt gebouwd.

Veel vraag

,,In welk tempo dat gebeurt, hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe groot de belangstelling is”, blikt de voorzitter van het Dorpsoverleg ook vooruit. ,,We denken dat er veel vraag zal zijn, maar wagen ons niet aan concrete voorspellingen.”

De verwachting is wel dat er vanuit De Rips veel belangstelling is om zelf te bouwen. Het Dorpsoverleg heeft er daarom bij het gemeentebestuur op aangedrongen om met een flexibel bouwplan te komen. ,.Als Dorpsoverleg zouden we het heel erg fijn vinden als er vooral voor mensen uit ons eigen dorp ruimte komt. Jonge mensen konden de laatste jaren vrijwel nergens terecht en waren zo wel gedwongen weg te trekken."

En dat is fnuikend voor de leefbaarheid van het dorp, weet Gerrits. ,,Jonge mensen die hier blijven wonen, krijgen uiteraard vaak kinderen. Daardoor behoudt de basisschool voldoende leerlingen, blijft de supermarkt levensvatbaar en zijn er vrijwilligers voor in het verenigingsleven. Die keten in stand houden is voor het dorp van groot belang. Dit bouwplan draagt daar aan bij.”