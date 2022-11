De Rips klaar voor Ploegefist; ‘We vonden het spannend om de verenigingen te vragen, maar iedereen stond te popelen’

DE RIPS - De machines zijn weg uit de loods en de bezem is er doorheen gehaald. Kortom, bij Ploegmakers in De Rips zijn ze er na twee jaar afwezigheid weer klaar voor: het Ploegefist.

,,En dat voelt goed”, verteld Ans Ploegmakers, een van de bestuursleden van de stichting Ploegefist. ,,Want we doen het voor de verenigingen en de jeugd hier in het dorp. Na twee jaar zonder kunnen we nu eindelijk weer ergens aan bouwen. We mogen nu weer en wij hebben er zin in”.

,,Maar het was wel weer even wennen”, aldus Rob van Berlo, verantwoordelijk voor de horeca. ,,Gelukkig hebben we een goed draaiboek. Maar de programmering blijft altijd lastig. Je kunt niet altijd alles kopiëren van de voorgaande jaren. Behalve als iets heel goed is, zoals de ‘Tribute to the Cats’ op de zondagmiddag.”

Opbrengst naar de verenigingen

Het is alweer de 13de editie van het feest dat in het leven is geroepen om de verenigingen in De Rips een hart onder de riem te steken. Alles staat en valt dan ook met de inzet van die verenigingen en hun vrijwilligers. Als dank voor die inzet wordt, na aftrek van alle kosten, de opbrengst naar evenredigheid verdeeld onder die verenigingen.

Quote Iedereen stond te popelen om weer te helpen Ans Ploegmakers

Zo’n veertig vrijwilligers van vijf verenigingen komen dit weekend opdraven. ,,We hebben het best spannend gevonden de verenigingen te vragen om weer te helpen, want ook zij zijn er een paar jaar uit geweest. Maar iedereen stond te popelen om weer te helpen. Helaas moeten we, als gevolg van corona, toch een paar mensen missen. Daar sta je dan toch even bij stil.” Toch ziet Ploegmakers weer een hele generatie aan jeugd klaarstaan om de handjes uit de mouwen te steken. ,,En dat is toch wel heel bijzonder, want ook in ons dorp is er een tekort aan vrijwilligers.”

Programma niet hetzelfde als drie jaar terug

Een half jaar geleden is begonnen met de voorbereidingen. ,,We hadden het programma voor drie jaar terug ook al helemaal staan”, volgens Ploegmakers, ,,toen gooide corona roet in het eten en werd het hele feest op het laatste moment afgeblazen. Maar om het programma van toen één op één over te nemen, dat gaat niet. Na drie jaar is er gewoon een heleboel veranderd. We hebben er behoorlijk aan moeten sleutelen ook qua artiesten. Vrijdags komt Brucified, de Bruce Springsteen coverband met een dorpsgenoot in de gelederen. Die gun je een podium en daarmee heb je een hartstikke goede en bekende band op het podium staan.”

Het Ploegefist is dit weekend in de evenementenhal van Ploegmakers aan de Burgemeester Wildenberglaan 46 in De Rips. De zaal gaat vandaag om 16.30 uur open zodat mensen op een groot scherm de wedstrijd van het Nederlandse elftal kunnen kijken. Zaterdag begint het feest om 20.00 uur en zondag om 15.00 uur. Entree: vanavond en zaterdag 15 euro, zondag 25 euro.