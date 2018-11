De Rips maakt zich op voor Ploegefist

DE RIPS - Het is naar verluidt het gezelligste weekend van het jaar in De Rips. Het Ploegefist is een feest voor, door en met het dorp en wordt al weer voor de tiende keer georganiseerd. En iedereen mag er van meegenieten.

Van heinde en ver komen de bezoekers er dan ook voor naar De Rips en tijdens de drie dagen Ploegefist staat het dorp op zijn grondvesten te trillen. Het evenement trekt jaarlijks zo'n 2.500 bezoekers en daar zijn de Ripsenaren erg blij mee. Want wat het Ploegefist zo bijzonder maakt is dat de hele opbrengst ten goede komt aan de Ripse verenigingen die meehelpen het te organiseren. En dat is toch een mooie meevaller voor de clubkas.

Stevige rock

Vrijdag 23 , zaterdag 25 en zondag 26 november is de evenementenhal op het terrein van loonwerkersbedrijf Ploegmakers aan de Burgemeester Wildenberglaan 4 in De Rips weer het toneel van stevige rock en harde beats.

De vrijdagavond staat in het teken van live muziek met onder andere een optreden van The Dirty Daddy's. Deze coverband, die van een gevestigde orde is in het feestcircuit, belooft een muzikaal hoogtepunt met een wervelende show onder het motto: '120 nummers in 120 minuten'. De zaal gaat om 20.00 uur open. Kaarten à 15 euro zijn in de voorverkoop te bestellen via www.ploegefist.nl. Aan de deur kosten ze 19 euro.

Feestplaten

Voor de zaterdag wordt gemikt op een jonger publiek met een line-up van deejays, zoals Lanterfantje en Dj Izzy. Lanterfantje bestaat uit twee personen, die in hun show een mix brengen van hits, feestplaten en dance met bovendien een vleugje humor. Kaarten kosten 18 euro in de voorverkoop en 22 euro aan de deur. De zaal is open om 20.00 uur.