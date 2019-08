De Rips mikt op nieuwe woningen

DE RIPS - Als het aan Frank van den Heuvel, Mark Bax en Tom van de Mortel ligt verschijnen op een strook landbouwgrond tussen het sportpark in De Rips en de N277 straks zo’n 35 huizen. Een nieuwe werkgroep maakt zich hard voor meer woonruimte in het dorp.

Betaalbare woningen in eigen dorp vinden, het is voor jonge Ripsenaren al decennia een probleem. Van den Heuvel merkte het in 1984, toen hij ging trouwen. ,,Veel van mijn leeftijdsgenoten vertrokken uit De Rips. Ze konden hier geen woning vinden.” Zelf kon hij zijn intrek nemen in het ouderlijk huis en zodoende in zijn geboortedorp blijven wonen, maar het krappe woningaanbod is nog steeds een dilemma. ,,Mijn twee zonen van in de twintig zijn naarstig op zoek naar woonruimte hier.”

Omdat de problematiek hem dus ook persoonlijk raakt, sloot Van den Heuvel zich aan bij een op initiatief van het dorpsoverleg opgerichte werkgroep wonen. Ook Tom van de Mortel van het dorpsoverleg en Mark Bax maken deel uit van het groepje. Zij benadrukken dat er schot in de zaak moet komen, om De Rips in de toekomst leefbaar te houden. Van den Heuvel: ,,Jongeren moet je perspectief bieden. Ze gaan echt niet vijf jaar wachten. Dan zijn ze weg.”

Een eerdere poging van een werkgroep om meer woonruimte in De Rips los te weken bij de plaatselijke politiek, liep zeven jaar geleden op niets uit. De recessie verlamde de woningmarkt en een handvol beschikbare bouwkavels in De Rips werd maar niet verkocht. Dan is er ook geen draagvlak voor extra nieuwbouw, was de gedachte. Nu draait de economie op volle toeren en heeft het conservatisme plaatsgemaakt voor durf. De werkgroep lijkt nu wél de boel in beweging te krijgen op het gemeentehuis in Gemert. ,,Verschillende factoren zijn in ons voordeel. De economie draait beter dan in 2012 en de gemeente lijkt bereid om op die gronden een bouwbestemming te plakken”, verklaart Van de Mortel.

Om de uitbreidingsplannen te doen slagen, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd worden. De gemeente lijkt dit traject binnenkort in gang te willen zetten. Intussen kunnen Ripsenaren hun woonwensen met de werkgroep delen via een enquête. Deze is onder meer online in te vullen via www.derips.nl/bouwen.

Het is cruciaal dat gezinnen in De Rips kunnen blijven wonen, meent de werkgroep. ,,We moeten ervoor waken dat we geen Gronings terpdorp worden”, is Van den Heuvel stellig.

Blijft de groei uit, dan komen ook voorzieningen in het dorp onder druk te staan. ,,Dat op de plaatselijke basisschool groep één, twee en drie zijn samengevoegd, is natuurlijk niet uit luxe”, stelt Van de Mortel.

Tegelijkertijd houdt ook de geplande hervatting van militaire vluchten vanaf De Peel de gemoederen bezig in de regio. Die basis ligt op luttele kilometers van De Rips, maar de werkgroep wil nog niet speculeren over de invloed op de woningmarkt.