De strijdbijl tussen Prodas en Platoo is begraven; nieuwe toekomst voor basisschool LaLoBo Asten onder naam De Ontdekking

In een lange stoet komen kinderen en leerkrachten van LaLoBo donderdagmiddag naar het onontgonnen terrein aan de Beatrixlaan in Asten. Ze dragen grote puzzelstukken die even later de naam van het nieuwe kindcentrum onthullen. „Die naam dekt de lading van het concept”, zegt basisschooldirecteur Maarten Theijs. „Het zegt iets over hoe we willen gaan werken. Ontdekkend leren krijgt een rol.”