‘De toekomstwens van een kind op je rug’: Deurnes bedrijf maakt hoodies met tekeningen uit Gambia

De Deurnese vrienden Jesse Wijn (25) en Adem Rama (20) kwamen samen op het idee en richtten het bedrijfje Second Message (2NDMSG) op. ,,Dat slaat op de boodschap die je op de schouder meedraagt", zegt Wijn. Ze zijn door de Rabobank al uitgeroepen tot ‘Starter van de Maand.’

Het begint allemaal met een geplande studiereis van Jesse. ,,Ik ben derdejaars op de Fontys Sporthogeschool en volg de minor ‘global awareness sport and health’.” De naam zegt het al: die richt zich op sport en gezondheid in ontwikkelingslanden.

,,Hiervoor zouden we aan het eind van dit jaar naar Nepal gaan. De school heeft gezegd: probeer het geld voor de reis via een sponsoractie of iets bij elkaar te krijgen. Ik zat op een avond met Adem en toen kwamen we op het idee om twee vliegen in één klap te slaan: er zelf geld aan overhouden voor die reis en iets doen voor kinderen.”

Quote Het lijntje is heel kort van degene die de trui draagt naar dat kind Jesse Wilms, Second Message

Wat bedachten ze precies? ,,We willen kinderen uit de Derde Wereld tekeningen laten maken van wat ze later worden willen. Die drukken we af op hoodies en shirts. Vijftien procent van de opbrengst gaat naar de school. Elke tekening gebruiken we voor maximaal vijf exemplaren. Daarmee kunnen we één heel schooljaar financieren voor een kind. Zo is het lijntje heel kort van degene die de trui draagt naar dat kind. Je draagt op je rug de toekomstwens waar je aan bijdraagt.”

Deurnese stichting The Future Gambia

Het idee was er, nu de uitvoering. Wijn: ,,We moesten contact krijgen met een school in Afrika. Op onze oude bassischool De Hasselbraam deden we in groep acht een actie voor The Future Gambia. Dat is een stichting uit Deurne. We hebben ze gebeld. Joop en Mieke Martens van de stichting waren direct enthousiast. Zij hebben ooit na een reis in Gambia een school van de ondergang gered en belden een contactpersoon daar. Die heeft alles in gang gezet.”

Jesse en Adem voelden direct een klik met het Deurnese echtpaar: ,,Hun visie luidt: het mooiste dat je een kind kunt geven, is een kans. Dat is helemaal in lijn met hoe wij denken.”

De eerste tekeningen werden verstuurd, de vrienden lieten de hoodies fabriceren. ,,Die kwamen midden februari aan. We zijn ze gaan bedrukken. Inmiddels zitten we op de tachtig bestellingen. We gaan ook shirts leveren.” Vanuit thuis werken bleek al snel geen optie. Daarom hebben de vrienden nu in Deurne een garagebox gehuurd waarin printer en pers staan.

Uitbreiden

De reis naar Nepal gaat niet door (‘dat doen we online'), het bedrijfje wel. ,,We zijn druk op zoek naar andere organisaties en andere scholen om verder uit te breiden.” Adem Rama studeert commerciële economie, dus dat past er goed bij.

De kleren van 2SDMSG zijn duurzaam gefabriceerd, benadrukt Jesse. ,,De katoen is voor 95 procent organisch, het polyester volledig gerecycled en ze worden onder ethische omstandigheden geproduceerd.” Dus geen kinderarbeid: ,,Dat was een van onze eisen.”

Volledig scherm Jesse Wijn (l) en Adem Rama bij het logo van Second Message: 2NDMSG. © Rene Manders/DCI Media