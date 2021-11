De vader van Jan kreeg Parkinson en daarom verzorgt hij nu dagbelevingen voor zijn ouders en anderen

Onrust om coronas­teun Gemertse Boeren­bonds­mu­se­um: ‘Is die 85.000 euro wel terecht?’

GEMERT-BAKEL - In de Gemert-Bakelse politiek en in kunstenaarskringen in deze gemeente is onrust ontstaan over de coronaschadevergoeding die het Boerenbondsmuseum heeft ontvangen. Politici en kunstenaars vragen zich af of het museum wel een vergoeding van 85.000 euro had moeten krijgen.

10:30