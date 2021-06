De Vredesduif wil geen scheve gezichten in Asten na ophef over illegale nestkast voor slechtvalken

An­ti-pest­film ‘Wending’ van Peelpio­niers uit Someren beleeft première in Tuschinski

15 juni HEEZE/SOMEREN - De speelfilm ‘Wending’ gaat eindelijk in première. De locatie is er een van formaat. Op zondag 12 september is de anti-pestfilm voor het eerst te zien in de grote zaal van filmpaleis Tuschinski in Amsterdam.