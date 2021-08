De Wibra's staan voor lekker lachen en ‘goedkope’ muziek, soms wel met een serieus ondertoontje

Niet alleen tijdens hun optreden was het gezellig. Erna konden de leden van De Wibra's uit Lierop er ook wat van. Dan vergaten ze straal de tijd. Het werd dan wel eens zeven uur in de morgen. ,,Zet me maar bij de varkensstal af dan kan ik meteen aan het werk", zei lid Wim Driessen, in het dagelijks leven boer. Nu nog schieten ze in de lach bij het beeld van een Wibrakostuum dat het varkenshok in verdween.