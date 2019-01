De Wieger in Deurne gaat volle kracht vooruit het nieuwe jaar in

Ze stonden zo'n beetje met één been in de afgrond, het Deurnese museum De Wieger. Na jarenlange bezuinigingen klonk in de laatste raadsvergadering van 2018 het verlossende woord: alle politieke partijen gingen akkoord met financiële steun om De Wieger nieuw leven in te blazen.

De Wieger bouwt het komende jaar aan een grote 'make over’. Basis hiervan zijn de uitkomsten van een onderzoek naar kansen en mogelijkheden van het museum, dat werd geleid door Marco van Vulpen van BMC Adviesgroep.

Van Vulpen is een autoriteit in de museumwereld. Voor het nieuwe ondernemingsplan voor De Wieger werkte hij samen met verschillende partijen, zoals gemeente, andere culturele instellingen, ondernemers en inwoners van Deurne.

Samengevat: de bezoekersaantallen kunnen verdubbelen naar 20.000 als er nog meer expo's worden ingericht met werk van grote kunstenaars met wie Hendrik Wiegersma contact had, zoals Zadkine, Toorop, Permeke en Picasso. Dit zal een belangrijke doelgroep voor het museum, vijftigplussers, in grotere getale naar de Deurne lokken.

Buitenkans nummer twee: de tuin en het ‘Tuinpad van mijn Vader’. Het pad uit het lied ‘Het Dorp’ van Friso Wiegersma en Wim Sonneveld dat naast De Wieger loopt, heeft wat van Vulpen betreft enorm veel potentie. Het pad zou daarnaast aan kunnen sluiten op een nieuwe wandelroute door Deurne.

Ook kan De Wieger een podium worden voor creatief talent van eigen bodem en meer inzetten op activiteiten voor basisscholen en middelbare scholen.

Het bestuur van De Wieger gaat inmiddels volle kracht voorwaarts, vertelt vice voorzitter Willy Koppens. ,,Het plan van Van Vulpen is voor ons leidend. We gaan het komende halfjaar een nieuwe manager werven en ontwerpers uitdagen om met ideeën te komen voor de tuin.” Die tuin zou ‘Het Dorp’ moeten gaan verbeelden. ,,Daarnaast is ook het proces belangrijk waarin de organisatie nu zit. We moeten omschakelen naar De Wieger nieuwe stijl. We gaan meerdere activiteiten organiseren om te laten zien waar we mee bezig zijn, zoals bijvoorbeeld tijdens de komende expo over Joep Coppens en het Tuinpadfestival in de zomer.”

De gemeente houdt ondertussen een vinger aan de pols en overlegt regelmatig met het bestuur, laat een woordvoerder weten. ,,2019 is een overgangsjaar voor De Wieger. In 2019 wordt ook bekeken óf en zo ja, onder welke voorwaarden de gemeente het gebouw overneemt.”

Voor wat betreft de subsidie heeft de gemeenteraad eerder aangegeven dat zij De Wieger geen blanco cheque wil geven. ,,Wel realiseert de raad zich dat ze A gezegd hebben en nu ook B moeten zeggen. Over de hoogte van de structurele subsidie wil de politiek nog een goede afweging maken. Een besluit daarover wordt eind 2019 genomen.”