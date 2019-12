De Wieger in Deurne rolt de rode loper uit voor 10.000ste bezoeker

Project in Gemert: Schrijver in huiskamer werkt beter dan in klas

17:52 GEMERT - Philip Huff heeft er een lezer bij: een leerling van het Commanderij College die na de ontmoeting met de auteur aIsnog in een boek van hem duikt. Het is mooie ‘bijvangst’ van een speciaal initiatief. Onder de kop 'schrijvers op de sofa’ zijn donderdag zes schrijvers met vwo5-leerlingen in gesprek gegaan. Niet in een klaslokaal of aula, maar in zes Gemertse huiskamers.