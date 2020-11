De ‘Willie Wortel’ van Deurne, Piet Pardoel (79), is heengegaan

DEURNE - Deurne is een van haar meest kleurrijke inwoners verloren. Piet Pardoel overleed woensdag op 79-jarige leeftijd. De Deurnenaar was een autoriteit in de techniek rondom auto- en motorcross, loste elektronische problemen op waar niemand uitkwam en beet zich gretig vast in plannen van de gemeente.

Het huis van Piet Pardoel was al een attractie op zich. Overal waar je keek stonden en lagen elektrische apparaten, werkplaatsboeken, tekeningen en notities. Ook in zijn werkplaats bleef geen vierkante meter onbenut en tussen alle motoronderdelen en verzamelingen moertjes en schroefjes kon hij altijd meteen vinden wat hij vond. De man was een wandelende technische encyclopedie en kon alles maken en namaken.

Piet Pardoel werd in 1941 geboren in Deurne. Al als kleine jongen vergaapte hij zich al aan alles met een motor en het duurde niet lang voordat hij aan NSU's, Simca's en Fiatjes ging sleutelen, vertelt een van zijn vrienden Peter van Kinderen. Dat hij naar de Philipsschool in Eindhoven ging was dan ook voor niemand een verrassing. Hij volgde er de fijnmechanische opleiding en hoorde bij de laatste lichting van mensen die werden opgeleid in de radiobuizen technologie.

Tóch broden

Sindsdien kon iedereen meegenieten van zijn kennis.

Piet en Bart Vedder van Bakkerij Vedder zijn geschrokken van zijn dood. ,,Er is geen tweede Piet. Dat is een gemis voor de hele regio. Piet stond altijd voor ons klaar. Dag en nacht. Als we iets hadden aan een van de machines dan belden we hem. Hij heeft er meer dan eens voor gezorgd dat er 's ochtends tóch broden waren. Heel veel bedrijven in de regio schakelden Piet in, hij kon gewoon alles maken.”

Motoren sneller maken

Ook de Deurnese garagehouder Piet van Bakel roemt de kwaliteiten van Pardoel. ,,Hij zal heel erg gemist worden door iedereen in de elektronicawereld, in de motorcross en in de autocross. Hij was een autoriteit als het ging om motoren sneller te maken. Hij heeft een standbeeld verdiend, zou ik zeggen. Iemand die altijd zó klaar stond voor anderen in de samenleving.”

Tanden in politieke zaken

Naast zijn technische kennis was hij ook een fanatieke vrijwilliger bij de Fietsvierdaagse en zette hij regelmatig zijn tanden in politieke zaken. Hij won veel procedures rondom het nieuwbouwproject Lagekerk en sloot zich aan bij Transparant Deurne. ,,Hij kon niet tegen oneerlijkheid”, zegt Peter van Kinderen. ,,Dat was zijn drijfveer om zich met de politiek bezig te houden.”

De laatste maanden ging het bergafwaarts met zijn gezondheid, mede omdat hij na een ongelukkige val van alles had gebroken. De uitvaart is dinsdag in kleine kring.