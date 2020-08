De Zeven Dorpentocht in Gemert-Bakel trok zoveel deelnemers, dat er extra vlaai nodig was

update + Video Man onder water verdwenen in Prinsen­meer in Ommel, duikteam en lint van mensen zoeken in het water

21 augustus OMMEL - Er is vrijdagmiddag rond 17.00 uur een man in de problemen gekomen in het water van het Prinsenmeer in Ommel. Dat meldt de politie. Meerdere hulpdiensten zijn opgetrommeld.