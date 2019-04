Debatavonden voor reuring in politiek Laarbeek

,,Wij willen voor een beetje reuring zorgen buiten de verkiezingen om”, stelt voorzitter Adri Vogels van Omroep Kontakt, dat samen met De MooiLaarbeekKrant en Ondernemersclub VIER initiatiefnemer is van het politiek café. De drie organisaties verzorgden eerder al het lokale verkiezingsdebat en hebben nu de intentie jaarlijks drie debatavonden te organiseren, telkens in een ander dorp in Laarbeek en met andere thema’s en stellingen. De eerste editie vindt woensdagavond vanaf 20.00 uur plaats in conferentiecentrum de Couwenbergh in Aarle-Rixtel.