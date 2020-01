Debutant maakt indruk bij Walsberg's Bont

DEURNE - Pas twee weken geleden kreeg hij de vraag of hij mee wilde doen aan Walsberg's Bont, Marcel Louwers twijfelde even maar besloot akkoord te gaan. Afgelopen zaterdag maakte hij met zijn typetje Marcel de Koetsier zijn debuut op het podium van Zaal Van der Putten in Deurne.

,,Als ik het niet zou doen was het pauze zeiden ze, dus als jullie willen gaan roken dan mag dat want het is eigenlijk pauze" zo begon hij. Ruim twintig minuten later verliet hij het podium met een stralende lach het podium, het publiek gaf hem een staande ovatie.

Louter lokaal talent

Daar waar in de regio bekende namen de ton betreden was hier in De Walsberg geen sprake van, louter lokaal talent wist de bomvolle zaal te vermaken met grappen en sketches. Louwers was debutant maar had absoluut geen last van podiumvrees. Als een ervaren tonprater wist hij het publiek voor zich te winnen. Met dubbelzinnige grappen vertelde hij over zijn avonturen in de Walsberg. Met zijn paarden trekt hij met regelmaat door de straten.

,,Ja ze schijten de hele straat vol, ik moet dat eigenlijk opruimen maar daar ben ik te lui voor, dat komt door mijn jeugd want toen had ik een lui oog en dat is uitgezaaid naar heel mijn lichaam."

Een liedje geschreven

Voor het eerst in de historie betrad de raad van elf van CV De Peelstrekels ook het podium in Zaal Van der Putten. ,,Normaal gesproken zitten wij daar aan de bar en zwaaien we af en toe maar dit jaar hebben we een liedje geschreven”, zo gaf Mark Joosten aan.

Met hun 'T is weer Carnaval' zijn ze al een ware hit op YouTube en ook De Walsberg genoot en zong het refrein uit volle borst mee. De carnavalskraker in Peelstrekelrijk is bekend en als blijk van waardering kregen ze uit handen van presentator Simon Donkers een 'gouden' plaat. Het concept met alleen lokaal talent is even wennen maar als er zoveel talent is als in De Walsberg dan is succes gegarandeerd.