Deense advocaat van opgepakte PSV-fan uit Someren: ‘Hij kan een maximale gevangenisstraf van enkele maanden krijgen’

Jezus warm ontvangen ook al wacht iedereen in Lierop dit keer buiten op hem

LIEROP - Zaterdag was een halve autoloze zondag in Lierop, het was stil rondom de Koepelkerk. Er kwam verandering in toen vier bazuinblazers vanuit de kerktorens de Passie Lierop aankondigden. Het werd voor ruim 700 toeschouwers in de Arena op het plein een avond waar de kou met dekens maar vooral door de warmte van de muziek en teksten van de deelnemers werd verdreven.

3 april