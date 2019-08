Definitief géén supermarkten aan Groeskuilen in Gemert

Daarna volgende verschillende bezwaarprocedures, onder meer van Nettorama, Albert Heijn, de Gemertse ondernemersvereniging en omwonenden van de Groeskuilen. Die zijn nu dus alsnog in het gelijk gesteld. Reggestede is volgens directeur Jan Westerik ‘uiteraard teleurgesteld‘ in de uitspraak van de Raad van State. De ontwikkelaar had binnen nu en enkele maanden met de bouw willen starten.

Westerik gaat nu op korte termijn met Chris van den Elsen in gesprek, de eigenaar van de gronden waarop de winkels zouden moeten komen. Reggestede zou de gronden van Van den Elsen pas afnemen op het moment dat de plannen definitief zouden zijn. Zover is het niet gekomen. Of er nu toch iets anders op het perceel gebouwd gaat worden, kan Westerik nog niet zeggen. ,,Dat zou eventueel kunnen, maar daar moeten we het om te beginnen uiteraard eerst met de heer Van den Elsen over hebben.”