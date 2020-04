Deirdre Diesveld nieuw raadslid in Gemert-Bakel

Diesveld komt net als Giebels uit de D66-hoek en is al langer politiek actief als burgerraadslid. Ze is geboren en getogen in Den Bosch en streek na een studie economie in Frankrijk uiteindelijk in Gemert-Bakel neer. In het dagelijks leven werkt ze in de ICT-sector. Eerder was ze veertien jaar lang docent economie aan het Commanderij College.