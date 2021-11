Denzel laat wetenschap zoeken naar zijn perfecte match in tv-programma: ‘Ik praat veel platter dan ik eigenlijk dacht’

Helikop­ters vliegen af en aan boven Brabantse natuurge­bie­den: ruim 5500 ton steenmeel gedropt om bodem te verrijken

SOMEREN - De verzuurde bodem van diverse natuurgebieden in Brabant krijgt de komende weken een flinke oppepper. Bosgroep Zuid Nederland stort in totaal ruim 5500 ton steenmeel uit in de provincie. De start was gistermiddag in Someren.

9 november