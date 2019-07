Derde hennepkwekerij in Laarbeek opgerold in krappe maand

LAARBEEK - Voor de derde keer in een krappe maand tijd is er in de gemeente Laarbeek een hennepkwekerij opgerold. Deze week trof de politie namelijk een kwekerij aan in een pand aan de Vossenberg in Mariahout. Er stonden 510 wietplanten en -stekjes.

Op de Herendijk in Beek en Donk werd half juni een kwekerij ontdekt in een bedrijfspand aan de Beverstraat. Hier stonden ruim 750 planten. Er werden twee mensen aangehouden. De slimmeriken dachten de ideale dekmantel te hebben voor een hennepkwekerij: een echte kwekerij. Aan de Beverstraat in Beek en Donk werd vorige week ook nog een kwekerij ontmanteld met meer dan 400 planten. De bewoner werd aangehouden.

Nu komt de twijfelachtige eer toe aan Mariahout, aldus de politie.

Volop in werking

,,Alle kwekerijen waren nog volop in werking. In twee gevallen hebben we ook geconstateerd dat er was geknoeid met de stroomvoorziening (diefstal stroom)”, meldt de politie. ,,Daarvan werd of wordt aangifte gedaan door de energieleverancier.”