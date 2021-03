Derde seizoen van reallife soap ‘Familie Gillis, Massa is kassa’ vanaf 3 mei op tv

KORT NIEUWS Huldiging Astense CDA-prominen­ten; Cees Dingemans secretaris dorpsraad Lieshout; Cornelius-aanbidding Zeilberg in najaar

21 maart Het CDA heeft drie oud-wethouders benoemd tot lid van verdienste: Piet Aarts, Willy van Happen en Theo Martens. De drie ontvingen uit handen van voorzitter Rien van den Broek en wethouder John Bankers de bijbehorende zilveren speld en oorkonde. Piet Aarts was een van de oprichters van de lokale CDA-afdeling en de eerste wethouder van het CDA in Asten in 1986. Willy van Happen werd toen raadslid en was van '94 tot '98 wethouder. Theo Martens nam in april vorig jaar na 15 jaar afscheid als wethouder en ging met pensioen.