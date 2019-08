Dertig jeugdvissers aan Gemertse waterkant leren geduld oefenen: ‘Ik heb al eens een piranha gevangen’

Als Jarne een vis boven water haalt is er direct rumoer. ,,Ik kom dadelijk bij jou staan", roept een jongen die enkele meters verder voor de zoveelste keer binnen een mum van tijd zijn dobber uit het water haalt. ,,Je moet ook geduld hebben, dat heb ik al een paar keer gezegd", zegt een van de vrijwilligers van Ons Genoegen met een lach.



Bij visvijver de Dribbelei in Gemert is het rond het middaguur druk. Zo'n dertig kinderen zijn afgekomen op het visevenement van sportvisserij Nederland. Door het hele land worden deze zomer dertig van deze evenementen gehouden, bedoeld om de jeugd kennis te laten maken met de vissport. Kinderen leren onder meer werpen, vissen herkennen en wanneer ze een lijn moeten inhalen. Maar het leukste is natuurlijk als ze zelf een hengel uit kunnen gooien in de fraai gelegen visvijver.



Jarne is het dus gelukt om een vis op het droge te halen. ,,Ik denk dat het een baarsje was", vertelt hij als hij de vis alweer terug heeft gezet, nieuw aas aan het haakje heeft gedaan en opnieuw over zijn hengel richting de dobber tuurt. Klaar voor de volgende vangst. ,,Ik kijk goed naar de dobber of ik wat zie bewegen. Het leukste is als de vissen gaan bijten. Ik heb er nu denk ik zo'n vijf gevangen.”