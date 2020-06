Deur aan deur met goed nieuws in Beek en Donk: ‘Van harte Justin, je bent geslaagd’

Ding dong. ,,Van harte Justin. Je bent geslaagd." Ietwat verrast door het enthousiasme van mentor Carlijn van Gaal neemt Justin Seubering uit Beek en Donk de roos in ontvangst. Vanwege het coronavirus worden examenleerlingen niet massaal op school onthaald.



Het Commanderij College (afdelingen Vmbo en Vmbo Pro) gaat daarom zelf naar de leerlingen toe. Met een roos, de bekende Commanderij-vlag en de cijferlijst die getekend moet worden, belt Van Gaal bij haar leerlingen aan. ,,Was het nog spannend?", vraagt ze. ,,Nee, ik had wel verwacht dat ik het zou halen. Of ik had wiskunde echt verpest moeten hebben", vertelt Seubering. Nu is het tijd voor feest, na de zomer gaat hij de opleiding Veva Mechatronica volgen in Eindhoven.



Van Gaal neemt afscheid en stapt in de auto. Op naar de volgende leerling, met goed nieuws. ,,Ze hebben het de afgelopen maanden echt goed gedaan", vertelt ze trots. ,,Enorm gedisciplineerd. Van tevoren was ik daar toch wel huiverig over.” Nagenoeg al haar leerlingen krijgen hun diploma.