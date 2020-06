Deuren open, drempels er uit: ontwerp nieuwe gemeentehuis Deurne op haar na klaar

De kurk moet iets langer op de champagnefles blijven dan gepland. Niet half 2021 maar in 2022 zullen de vernieuwde deuren van het Deurnese gemeentehuis voor het eerst opengaan.

Quote Je duikt nu een soort zwart gat in. Niet echt gastvrij Hilko Mak, Burgemeester Deurne

Zo'n beetje de hele binnenkant wordt grondig verbouwd en ook de naam gaat op de schop. ‘Gemeentehuis’ dekt straks de lading niet meer, dus die viel gelijk al af. ,,Het gebouw wordt van heel veel verschillende partijen, waarvan de gemeente er een is. Bijvoorbeeld ook de bibliotheek zal hier intrekken”, vertelt burgemeester Hilko Mak. De titel Huis van de Samenleving sneuvelde intussen ook als definitieve naam. ,,Dat vond de politiek meer een werktitel. Niet goed genoeg dus”, aldus Mak. Vandaar dat inwoners met iets beters op de proppen mogen komen. ,,We maken er een wedstrijd van. De hoofdprijs?? Eeuwige roem.”

En zijn of haar naam boven de entree natuurlijk. Die zal overigens ook grondig onder handen genomen worden. ,,Je duikt nu een soort zwart gat in. Niet echt gastvrij.” Het nieuwe gebouw moet open worden gegooid en de drempels kunnen stukken lager, vindt Mak die vanwege zijn pensioen de opening niet zelf meer zal verrichten.

Zorg in Deurne mengt met andere balies

Verder opvallend aan het ontwerp: er komt een multifunctionele zaal waarin ook de raadsvergaderingen zullen plaatsvinden. Die komt te liggen in de zijvleugel waar nu de politie en Zorg in Deurne zitten. Daarnaast gaan alle balies met elkaar vermengen. Zorg in Deurne verliest haar eigen ingang en gaat op in het grote geheel. Gesprekken vinden plaats in informele zitjes of in speciale spreekkamers als meer privacy wenselijk is. De begane grond wordt anders dan nu bijna helemaal openbaar, inclusief de binnentuin.

Tijdens de verbouwing blijft gebouw open