Deurne betaalt mee aan onderzoek stoppen winkels

Boeren blij dat ze mogen beregenen, volgens ZLTO tijd om huidige regels tegen het licht te houden

5 april EINDHOVEN/HELMOND - Het grondwaterpeil in Brabant is in de voorbije winter zodanig hersteld, dat boeren hun grasland in april en mei mogen sproeien. ,,Een beloning voor alle inspanningen”, zegt boerenorganisatie ZLTO. Volgens de belangenvereniging is het tijd om de huidige regels voor het instellen van een verbod tegen het licht te houden.