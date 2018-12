Deurne beweegt nog te weinig, maar heeft sporttoppers bij de vleet

De bezoekers van het tweede Deurnese sportgala hoeven zich geen seconde te vervelen. Daar zorgen de intermezzo’s in de vorm van kunstzinnige demonstraties en boeiende vertellingen wel voor. Dat de omlijsting van het festijn de aandacht heeft gekregen van de organisatoren blijkt wel uit het levensgrote projectiescherm in de theaterzaal van het Cultuurcentrum. Daarop worden in iedere categorie (talent, individuele prestatie, team, coach) de genomineerden aan het publiek voorgesteld via korte, maar krachtige portretfilmpjes. Kortom, de aanzienlijk beter verzorgde presentatie dan tijdens de eerste editie doet vermoeden dat het nog jonge sportgala aan de weg timmert.

Dat blijkt, want sportminnend Deurne weet zijn weg ook steeds beter naar de aanmeldingsformulieren en stemkastjes te vinden. Dit jaar zijn 66 sporters en vrijwilligers aangedragen, waarna de vijfkoppige jury (ex-wethouder Jasper Ragetlie, PSV-jeugdtrainer Rick de Rooij, ex veldrijdster Sanne van Paassen, voormalig gymdocent Rinus Pecht en SV Deurne-vrijwilligster Petra van der Kant) voor elke categorie drie genomineerden aanwees. Organisator Leef meldt dat 2760 stemmen zijn uitgebracht, fors meer dan tijdens de eerste uitvoering.

Beweegnorm

Samenwerkingsverband Leef heeft als doel om de Deurnenaar meer aan het bewegen te krijgen: bittere noodzaak, vindt sportwethouder Helm Verhees. Die meldde vorig jaar dat zestig procent van de bewoners van de gemeente de beweegnorm niet haalt. En dus moeten clinics bij clubs jong én oud aansporen om vaker te sporten. Met enig succes. ,,Het percentage Deurnenaren dat te weinig beweegt daalt’', stelt coördinator Dian Derks. ,,De gezondheidsmonitor van de GGD bewijst dat.’' Maar toch blijft te weinig bewegen een rode draad in Deurne. ,,Helaas ja, met name onder de volwassenen.’'

Zo blijft breedtesport een aandachtspunt in Deurne. Wat dan weer in schril contrast staat met de successen die in de gemeente te vieren zijn. Verhees: ,,Som je alle kampioenen op, dan vul je daar een hele pagina mee.’'

Winnaars van naam

Het is dan ook weinig verrassend dat het Deurnese sportgala winnaars van naam oplevert. Zo gaat voetbalster Aniek Nouwen (PSV dames) met de prijs voor beste individuele sportprestatie aan de haal. ,,Mijn mooiste moment? Uiteraard mijn eerste selectie voor het Nederlands elftal.’' Breakdance-sensatie Davy Denkers gaat de geschiedenisboeken in als de allereerste coach van het jaar in Deurne. Zijn pupillen van dansgroep Vinutsu veroveren de wereld. In zijn winnaarsspeech spreekt Denkers lovende woorden voor de eveneens genomineerde danscoaches Lindsay Gielen en Sanne van Heugten, van LG Dans & Yoga. ,,Jullie doen zo ontzettend veel voor toegankelijkheid van sport in Deurne.’'

Zo zijn er altijd leiders en volgers. Eerstgenoemde categorie is niet zelden op het neurotische af perfectionistisch, volgens Bob van Oosterhout. ,,Louis van Gaal gaf de koks in de brasserie van AZ eens een masterclass vlaflip bereiden. De slagroom, de mandarijntjes, ieder detail moest perfect zijn.’' Dat pupillen soms nóg gedrevener zijn dan hun coaches, blijkt uit het relaas van de winnaar van de sportwaarderingsprijs, Gerard Hullegie. Al 25 jaar is hij kartrekker van het G-voetbal bij ZSV. ,,Die jongens zijn bloedfanatiek. Weer en wind, ze trainen altijd.’' Als de massa in Deurne dat voorbeeld volgt, liggen er nog veel mooie gala’s in het verschiet.

Winnaars 2018

Talent van het jaar: Maud Aldenzee (Turnen)

Individuele sportprestatie: Aniek Nouwen (Voetbal)

Sportploeg van het jaar: A-team Excelsior Zeilberg Majorettes (Majorettes)

Coach van het jaar: Davy Denkers (Dans)