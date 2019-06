Deurne buigt zich weer over toekomst voor zwembad

Proef met peuters en kleuters in een klas: ‘Dé peuter of dé kleuter bestaat niet’

7:00 HELMOND - Peuters en kleuters in een groep samenvoegen, zoals kindcentra De Kastanjelaar in Milheeze en De Dompelaar in Elsendorp dat bij wijze van proef willen doen, is dat een goed idee?