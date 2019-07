Deurne centrum vanaf augustus op de schop voor glasvezel; aansluitingen in huis vanaf oktober

De eerste sleuf voor de aanleg van glasvezel wordt in Deurne in de week van 19 augustus gegraven. De werkzaamheden daar duren tot februari; de huisaansluitingen worden tussen oktober en maart aangelegd. In het noordoosten gaat de eerste schop ook al in die week in de grond. De laatste aansluitingen zullen volgens planning in april van het volgende jaar klaar zijn.