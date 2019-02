'Deurne gaat geen zorg aanbieden'

Laarbeek moet behoud schoor­steen beter regelen

7 februari DEN HAAG/AARLE-RIXTEL - De Raad van State is erover gevallen dat de gemeente Laarbeek het behoud van de historische schoorsteen aan de Kannelustweg in Aarle-Rixtel niet goed heeft vastgelegd in het bestemmingsplan Mimosaplantsoen. Dit blijkt woensdag uit een tussenuitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan.