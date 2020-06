Deurne gaat in twee straten 97 bomen omkappen

De bomen moeten omgezaagd worden vanwege ‘ontoelaatbare hinder’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Dat is niet een beetje hinder maar flinke hinder.” De bomen zorgen volgens de gemeente voor schade aan trottoirs en inritten door wortelopdruk. ,,De wortels stuwen het trottoir op en dat levert valgevaar op. Het is bovendien slecht voor de begaanbaarheid.” Daarnaast groeien er wortels in de riolering. ,,Dat is natuurlijk erg slecht voor het riool. We kunnen niet de riolering gaan vervangen vanwege de bomen.” Tenslotte heeft de gemeente wortelingroei geconstateerd in de funderingen van huizen.

De bomen werden omstreeks 1988 geplant. Of de ongewenste wortelgroei te voorspellen was, is niet aan te geven. ,,Het kwam in het verleden wel vaker voor dat bomen in een te klein plantgat werden gezet. Niet alleen in Deurne hoor, maar in heel veel gemeenten. Dit is iets waar we nu veel meer rekening mee houden.”

Voor de 97 bomen geldt een herplantplicht. Voor 1 juni 2021 moeten er nieuwe bomen staan. ,,We weten nog niet welke soorten, daarover gaan we eerst overleggen met de bewoners.”