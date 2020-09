Deurne hijst cultuur op voetstuk

Zoekactie in Liesselse Plas gaat dinsdag verder

11 september LIESSEL - De zoekactie in plas De Brink in Liessel naar de in 1974 verdwenen Piet Hölskens en Hans Martens krijgt een vervolg. Het was de bedoeling dat duikers deze vrijdag voor het laatst in de bodem zouden speuren naar de auto van de twee vrienden. Maar er moet zoveel zand worden weggehaald, dat ze dinsdag terugkeren.