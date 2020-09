Deurne hijst vlag voor duurzaamheidsdoelen

Een van de locaties in Deurne waar de 'global goals'-vlag hangt is het Peellandcollege. Een slim gekozen plek want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En op de middelbare school is nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaamheid.

,,Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig", zegt Jowie van der Heijden die vanuit de leerlingenraad uitverkozen is om met de betrokken partijen de vlag te hijsen. ,,Sterker nog, ik denk dat de meeste leerlingen niet bezig zijn met duurzaamheid of een betere wereld." Toch hijst hij de vlag. ,,Ja want ik vind het wel belangrijk. Ik wil ook dat het met de aarde de goede kant op gaat." Volgens hem kan ook het Peellandcollege op het gebied van global goals nog wel wat verbeteren. Zoals het scheiden van afval. ,,Ik zit hier nu zes jaar op school, maar al het afval komt steeds gewoon op een hoop terecht."

En laat dat nu net een van de verbeterpunten zijn waar het Peellandcollege en de andere scholen van IVO Deurne aan willen werken. Rector Elke Oegema: ,,We doen al veel. Duurzaamheid is ingebed in ons onderwijsprogramma. Daarnaast hebben we zonnepanelen en led-verlichting. We willen nu aan de slag met afvalscheiding."

17 doelstellingen

Behalve bij het Peellandcollege wappert de global goals-vlag ook bij het NS-station en bij het gemeentehuis. Het is het eerste wapenfeit van het nieuwe Platform Global Goals Deurne. Geheel nieuw is dat niet. Het is de voortzetting van Werkgroep 2030 (en daarvoor Werkgroep 2015) die in Deurne al langer aan de weg timmert voor een betere wereld. Met de global goals wordt voortgeborduurd op de millenniumdoelen; een ambitieuze poging kort na de millenniumwisseling om de levens van alle mensen op aarde te verbeteren. De doelstellingen moesten extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger tegengaan. In 2015 werden ze vervangen door 17 nieuwe doelstellingen. Platform Global Goals Deurne gaat met de doelen lokaal aan de slag.

Niet ingewikkeld

Maartje Aarts, geboren en getogen in Liessel en tegenwoordig woonachtig in Oss, is vanuit het platform aangesteld als coach en wil met de betrokken organisaties de global goals in Deurne naar een hoger plan tillen. ,,Wat me opvalt is dat er in Deurne al heel veel organisaties mee bezig zijn. Als je ze met elkaar weet te verbinden is er al veel winst te halen." Volgens Aarts kan trouwens iedereen een steentje bijdragen. ,,Dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Als je een fairtrade-product koopt, haal je in één keer al tien goals."