Deurne in 365 schetsen; Henry van den Berkmortel maakt jaarlang elke dag een aquarel van zijn gemeente

De teller staat op 213 tekeningen. Henry van den Berkmortel (65 jaar) heeft er nog 152 te gaan. De Deurnenaar verkocht begin dit jaar zijn reclamebureau. Zo kreeg hij wat meer tijd voor een van zijn passies: tekenen. ,,Ik schets al meer dan twintig jaar. Maar dan alleen op vakantie of als ik ga fietsen. Dan neem ik altijd mijn tekenboekje mee. Een soort reisdagboek maar dan gevuld met schetsen."

Henry van de Berkmortel in Deurne maakt iedere dag een tekening



Nu tekent hij elke dag een plek in Deurne. Van den Berkmortel noemt zijn project: Scatch of the Day, waarin scatch een verbastering is van sketch en catch. De tekeningen worden dagelijks rond 11.00 uur online gezet op zijn eigen Facebookpagina en op de pagina Scatch of the Day. Ook via de Facebookgroep 'Ge wit dè de ge van de geminte Deurze bènt as ge ok nog wit dè' wordt dagelijks volop gediscussieerd over zijn schetsen. Sinds kort zet hij ook Instagram in om zijn tekeningen onder de aandacht te brengen. ,,In plaats van exposeren in een museum, heb ik een doorlopende expositie op Facebook en Instagram.”

Het Sint Vincentiushuis in Neerkant, gemaakt door Henry van den Berkmortel



Hoeveel mensen de schetsen daadwerkelijk zien, weet hij niet. ,,Maar het zijn er veel. Ik krijg ontzettend veel reacties. Niet alleen online, maar ook op straat word ik er over aangesproken."

Van den Berkmortel tekent al vanaf de basisschool. ,,Rekenen kon ik niet. Als we dat kregen zei de leraar tegen me: Henry ga maar weer tekenen.” Verwacht geen schildersezel bij de Deurnenaar; Van den Berkmortel maakt de tekeningen in een klein boekje waardoor hij minutieus te werk moet gaan. ,,Ik ben niet anders gewend." Soms maakt hij ter plekke een schets van het object, dan weer tekent hij thuis aan de hand van een foto. ,,De uitwerking is altijd thuis. De tekening heb ik meestal in een uur wel klaar. Met het verhaal erbij en het online zetten ben ik elke dag in totaal toch wel anderhalf uur bezig."

Het oude gemeentehuis van Vlierden, gemaakt door Henry van den Berkmortel



Van den Berkmortel heeft een lijst met potentiële gebouwen en plekken die geschikt zijn voor zijn project. Vooral historische gebouwen. ,,Maar ik heb ook al een tankstation getekend en een viaduct. Ook dat is Deurne."

