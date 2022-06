Deurne in Concert doet denken aan André Rieu op het Maastrichtse Vrijthof

Deurne in Concert was qua sfeer en opzet goed te vergelijken met de concerten van André Rieu op het Maastrichtse Vrijthof. Het concert bood toegankelijke klassieke en operamuziek in de openlucht met landelijk bekende solisten. De Koninklijke Harmonie Deurne, onder leiding van dirigent Martien Maas, wist mezzosopraan Esther Pierweijer en de Oekraïense accordeonist Oleg Lysenko te strikken voor een optreden. Lokale solisten Annelie Brinkhof en Joost Manders completeren de line-up. Het publiek wist de optredens goed te waarderen, maar het grootste applaus was er voor de lokale solisten die goed overeind bleven naast de professionals. Joost Manders’ versie van Het Dorp, de uitsmijter van het concert, kon zelfs rekenen op een staande ovatie.

,,Ik hoef niet meer naar het Vrijthof toe. Dit is toch gewoon prachtig”, zegt bezoeker Johanna Janssen enthousiast. Janssens man heeft het concertkaartje cadeau gekregen als vaderdagcadeau. ,,Ik heb er echt geen spijt van dat we zijn gekomen”, zegt ze. Inge van Laarhoven, naar eigen zeggen niet helemaal objectief als vaste fan van de KHD, is net zo enthousiast. ,,Dit concert heeft echt het André Rieu-effect, een mooie afwisseling van muziek, fantastische stemmen en leuk hoe ze Deurnese dingen hebben toegevoegd als die Dafjes”, vindt ze.

Bol van de verwijzingen

Het concert stond bol van de verwijzingen naar de geschiedenis van Deurne. Van het Sint Antonius Abtgilde dat een vendelhulde bracht tot historische foto’s en rondrijdende Dafjes tijdens de Van Doorne Mars. Tekeningen van het tapijt van Deurne – een gehaakt tapijt dat de geschiedenis van Deurne weergeeft – maakten de sfeer af. ,,Je wilt niet weten hoe trots ik ben om het Tapijt van Deurne langs te zien komen”, zegt Lisette van Erp, initiatiefnemer van het tapijt.

Het concert telde zo’n 350 betalende bezoekers en nog honderden mensen die vanachter het lage hekje gratis konden meegenieten van de muziek. Camerabeelden geprojecteerd op een groot scherm zorgden ervoor dat ook van een afstand alles goed te zien was, al trad hierbij soms wel het welbekende Droste-effect op. ,,We wilden het concert zo laagdrempelig mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk mensen kennis konden maken deze klassiek getinte muziek. Dit is toch muziek die veel mensen normaal gesproken niet luisteren”, zegt organisator Jan van den Heuvel. Deurne in Concert moet een tweejaarlijks terugkerend evenement worden.