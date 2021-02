Deurne jaagt Joran (31) de gordijnen in: gemeente sluit zijn drive-thru winkel

Soepeler regels voor recreatie­huis­jes op komst in Ge­mert-Ba­kel

3 februari GEMERT-BAKEL - Voor zo'n dertig recreatiehuisjes in de bossen en in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel zijn mogelijk soepelere bestemmingsplanregels op komst. Wethouder Inge van Dijk (CDA) gaat daarover op verzoek van de gemeenteraad in overleg met het provinciebestuur. Dat is bereid serieus te kijken naar Gemertse voorstellen daarover.