Deurne kampt met tekort aan toezicht

DEURNE - Deurne komt mankracht tekort om alle zaken te controleren waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Het gaat dan bijvoorbeeld om toezicht op bouwwerken van inwoners en of mensen zich in het openbaar aan de regels houden.

Het tekort is te danken aan een vacature voor een toezichthouder voor 24 uur die nu ruim een jaar open staat en die ze maar niet ingevuld krijgen. Daarnaast was er in 2019 een gebrek aan boa’s –stadswachten in de volksmond. Zij checken bijvoorbeeld of mensen wel geld hebben betaald voor een parkeerplek. Deurne huurt die normaal gesproken in van buurman Helmond maar ook daar waren tekorten, laat een woordvoerder weten. ,,De gemeente Helmond had een capaciteitsprobleem. Zij konden niet genoeg boa’s leveren en daardoor konden wij niet inkopen wat nodig is.”

De knelpunten in de controlerende taken komen naar voren in het jaarverslag over vergunningen, handhaving en toezicht over het jaar 2019. Iedere gemeente moet ervoor zorgen dat mensen een ‘veilige en gezonde leefomgeving’ hebben. In dat verslag moeten ze zich daarover verantwoorden.

Meldingen afhandelen

Het tekort aan manuren gaat in Deurne vooral ten koste van preventieve controles. ,,Onze mensen handelen nu alle meldingen vanuit bijvoorbeeld de omgeving en concrete aanwijzingen af. Maar je wil als gemeente ook dat je toezichthouders op pad kunnen gaan en zelf bekijken of zaken bijvoorbeeld volgens vergunning zijn gebouwd. Daar komen ze veel minder aan toe, nu.”

In totaal stak Deurne vorig jaar 3000 uren in eigen toezicht. Daarnaast werden er voor 1000 uur boa’s ingehuurd en voor 1500 uur mensen van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Zij controleren bijvoorbeeld grote veehouderijen. Bij die partij is overigens geen tekort aan menskracht. Sterker nog: Deurne heeft voor 2020 extra uren ingekocht zodat de ODZOB ook meer kan controleren op het gebied van de bouw.

Tijdelijk inhuren