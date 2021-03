Deurne kiest voor ‘oude’ jagers en scherpere regels voor het beheren van hun bossen

DEURNE - De Deurnese bossen blijven in handen van de jagers die de gronden al jaren huren. De gemeente is van plan opnieuw met hen in zee te gaan, maar wel onder strengere voorwaarden. De nieuwe regels voor het beheer van de bossen moeten nog worden goedgekeurd door burgemeester en wethouders.

Het was de grote vraag wie er de 'baas’ over het kleine en grotere wild in de bossen in Deurne zou worden. Mochten de jagers van de twee Wildbeheereenheden er blijven jagen? Werd het overgedragen aan mensen die opkomen voor dierenwelzijn? Zou de gemeente zelf het beheer in eigen hand gaan nemen? Of werd er gekozen voor een jachtraad, bedacht door twee oud-voorzitters van de Wildbeheereenheid?

De gemeente moest er gedwongen een ei over leggen. Op 1 april loopt namelijk de overeenkomst voor het pachten van honderden hectares gemeentelijke bossen af.

Nog geen handtekening

Sinds de jaren tachtig pachten de leden van twee Deurnese Wildbeheereenheden (WBE’s) grond van de gemeente om hier de wildstand op peil te houden. Ook jagen ze ‘om gewassen te beschermen en om te zorgen voor veilige situaties op de weg’. In 2020 besloten burgemeester en wethouders dat er een evaluatie moest komen, een overleg met raadsleden en op basis daarvan zouden ze opnieuw beslissen over het beheer van fauna.

Quote In het nieuwe plan staan scherpere regels beschreven, waaronder het drastisch beperken van de jacht op klein wild zoals konijnen en fazanten

De keus is nu wederom op de Wildbeheereenheden gevallen, bevestigt voorzitter Kees Witteveen. ,,Maar er staat nog geen officiële handtekening onder van iedereen.” De gemeente Deurne laat weten dat het ‘inderdaad de intentie is om met hen door te gaan’. Komende week valt hierover een definitief besluit, aldus een woordvoerder. Dan wordt ook beslist over het nieuwe plan voor faunabeheer. Daarin staan nieuwe regels beschreven, waaronder het drastisch beperken van de jacht op klein wild zoals konijnen en fazanten. ,,Er ligt nu een conceptversie, maar daar kan mogelijk nog van alles aan veranderen", benadrukt de woordvoerder.

Drijfjachten

De twee oud-voorzitters van de Wilbeheereenheid die een heel eigen plan maakten, respecteren de keus van de gemeente. De twee, Martien Bots en Renny van den Heuvel, vinden dat er twee kampen zijn binnen de vereniging. De ene helft houdt zich aan alle regels, de andere helft ‘denkt alles te mogen’, zoals het houden van drijfjachten. Een in te stellen jachtraad zou in hun ogen goed kunnen werken. Daarin zouden dan jagers, mensen van de gemeente en kritische burgers kunnen zitten, die samen de regels rondom wildbeheer maken.

Ook voormalig WBE-lid en ex-jager Sjaak Kuijpers diende een eigen plan in. Kuijpers pleitte ervoor om alle gemeentebossen de komende tien jaar met rust te laten omdat er van redelijke wilstand volgens hem geen sprake meer is. Dat er nu een keus zou zijn gemaakt voor het beheer, heeft hij nog niet via de gemeente vernomen. ,,Maar ik ben het er niet mee eens dat ze doorgaan met de 2 wbe’s. Deze clubs hebben al 40 jaar laten zien dat ze niet beschikken over de competentie beheer. Ze hebben alleen maar de plezierjacht uitgeoefend, honderden fazanten illegaal uitgezet in de bossen en de kleinwildstand naar de Filistijnen geholpen.”

