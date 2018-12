Deurne krijgt half miljoen subsidie voor bereikbaarheid

Nog voor het einde van 2019 heeft het station in Deurne er tachtig tot honderd parkeerplaatsen bij gekregen. Voor die uitbreiding kreeg de gemeente in totaal 67.273 overheidssubsidie. De extra plekken zijn bedoeld om knelpunten voor de korte termijn op te lossen. ,,Dan hebben we het maximale uit het gebied geperst. Daarna gaan we aan de slag om plannen te maken voor de lange termijn”, laat verantwoordelijk wethouder Helm Verhees weten. ,,In de tussentijd bekijken we ook of de situatie rond de Steenovenweg acceptabeler wordt. En of bewoners merken dat de parkeerdruk minder wordt. Als dat niet zo is, kunnen we daar in overleg overschakelen op een blauwe zone.” Die maatregel is inmiddels bij de Fabrieksstraat al doorgevoerd.